Il Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa europea

Mercoledì sera il Paris Saint-Germain ha battuto il Tottenham ai rigori e ha vinto la Supercoppa europea, un trofeo che si assegna a inizio stagione in una partita tra le squadre vincitrici della Champions League e dell’Europa League precedenti (le due principali competizioni per club in Europa). È la prima squadra francese a farcela. Nella partita, che si è giocata a Udine, il Tottenham era andato in vantaggio di due gol, quelli segnati al 39esimo da Micky van de Ven e all’inizio del secondo tempo da Cristian Romero. Nei minuti finali però il Paris Saint-Germain ha rimontato grazie ai gol di Lee Kang-in all’85esimo e di Gonçalo Ramos al 94esimo. Ai successivi tiri di rigore, il PSG ne ha segnati 4 contro i 3 del Tottenham, e ha vinto quindi la partita.

Allenato dallo spagnolo Luis Enrique, il Paris Saint-Germain in questo momento è considerata una delle migliori squadre al mondo, con tanti calciatori forti che assieme giocano un calcio entusiasmante e intenso. Nella scorsa stagione aveva vinto, oltre alla Champions League, anche il campionato e la coppa di Francia, mentre il mese scorso aveva perso la finale del Mondiale per club contro il Chelsea.

Nella squadra gioca ancora formalmente il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma, che però con ogni probabilità se ne andrà a breve (si parla del Manchester City). Pur essendo stato decisivo per le vittorie del PSG con le sue parate, qualche giorno fa è stato messo fuori squadra. Donnarumma ha scritto su Instagram che «purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra». Luis Enrique ha spiegato che è una sua decisione: secondo alcuni motivata dal fatto che voleva un portiere più bravo a impostare il gioco con i piedi (Lucas Chevalier, arrivato dal Lille), secondo altri perché Donnarumma aveva pretese troppo alte sul contratto da rinnovare.

Contro il Tottenham Chevalier ha commesso un errore sul gol di Romero, ma ha poi parato un rigore a van de Ven (l’altro errore del Tottenham è stato di Mathys Tel, che ha calciato fuori).