Un consorzio di aziende italiane comprerà tutti i distributori Esso in Italia

Tutti i distributori di carburanti a marchio Esso in Italia saranno venduti dal loro attuale proprietario, il gruppo inglese EG, a un consorzio di cinque aziende italiane del settore. La vendita riguarda circa 1.200 distributori in tutta Italia (più o meno il 6 per cento del totale nazionale), che vendono ogni anno 1,4 miliardi di litri di carburante. Include anche tutte le strutture annesse ai distributori, come minimarket e altri servizi. EG ha detto che la transazione vale 425 milioni di euro, e dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

Il gruppo EG è presente in nove paesi e nel 2018 aveva comprato i distributori Esso in Italia dalla divisione locale di ExxonMobil, una delle principali aziende petrolifere mondiali. Ora ha detto che intende concentrarsi sui mercati più importanti per la sua attività, fra cui gli Stati Uniti. Il consorzio italiano che acquisterà i distributori è formato dalle aziende Pad Multienergy e Goldengas (che hanno anche la licenza per gestire tutti i distributori Shell in Italia), Vega Carburanti (affermata nel settore della distribuzione di Gpl), Toil (che gestisce vari distributori soprattutto in Sud Italia), Dilella Invest (presente soprattutto in Puglia) e Giap (che ha 200 distributori in tutta Italia).