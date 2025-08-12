È stato trovato in mare il cadavere di un bambino di sei anni disperso in una località balneare vicino a Venezia

Verso le 3 di notte di martedì è stato recuperato il cadavere di un bambino di sei anni di cui erano state perse le tracce sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, un comune della laguna di Venezia. Il corpo è stato trovato dai sommozzatori sul fondale sabbioso a due metri di profondità, in un punto a circa cento metri dalla riva.

La madre aveva perso di vista il bambino lunedì pomeriggio mentre faceva il bagno, e aveva allertato le autorità competenti. Era quindi stata avviata una grossa operazione di ricerca che ha coinvolto varie imbarcazioni, elicotteri e aerei della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco, e a cui avevano collaborato volontariamente anche molte persone presenti in spiaggia.