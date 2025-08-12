I quotidiani nazionali di oggi aprono con le notizie sull’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, previsto per venerdì. Dovrebbero discutere di un accordo di pace per la guerra in Ucraina, ma non sono stati invitati né il presidente ucraino Volodymyr Zelensky né i leader europei. I giornali scrivono anche dei cinque giornalisti di Al Jazeera uccisi da un attacco israeliano sulla Striscia di Gaza e, tra le altre cose, dell’andamento dei flussi turistici nelle spiagge italiane.