Ci sono lunghe code sull’autostrada A1 a nord di Roma a causa dell’incendio di un’autocisterna

Verso le 17 di lunedì un camion che trasportava GPL (cioè gas di petrolio liquefatto) ha preso fuoco sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza del chilometro 525 direzione nord: non ci sono stati feriti, ma il tratto di strada tra Orte e Roma, nel Lazio, è stato chiuso in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe code.

Secondo uno degli ultimi aggiornamenti di Autostrade.it, il traffico è bloccato tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma nord, con 10 chilometri di coda verso Roma e 2 chilometri di coda verso Firenze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del fuoco e vari mezzi di soccorso, e la protezione civile sta distribuendo l’acqua agli automobilisti fermi ormai da ore. Non si sa ancora quando l’autostrada sarà riaperta.