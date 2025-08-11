C’è stata una grossa esplosione in un impianto industriale vicino a Pittsburgh, negli Stati Uniti: molte persone sono ferite

Lunedì c’è stata un’esplosione in un grosso stabilimento industriale a Clairton, una cittadina a sud di Pittsburgh, in Pennsylvania (Stati Uniti): una persona è morta e ci sono decine di persone ferite e intrappolate sotto le macerie, scrive l’Associated Press. La portavoce dei servizi di emergenza della contea di Allegheny, Kasey Reigner, ha detto che è divampato un incendio all’interno dell’impianto poco prima delle 11 del mattino, ora locale. Non è chiaro per ora cosa l’abbia causato. È in corso l’intervento dei soccorritori.

L’impianto appartiene a U.S. Steel, uno dei più grandi produttori di acciaio degli Stati Uniti, ed è considerato il principale produttore di coke (un combustibile derivato dal carbone) del paese.