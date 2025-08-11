Le prime pagine di oggi
Le dichiarazioni dei leader europei sulla guerra in Ucraina, il piano di Netanyahu per l'occupazione della città di Gaza e la polemica tra governo e opposizioni sul turismo
Nelle prime pagine di oggi i giornali aprono quasi tutti con notizie sulle guerre in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza: riportano le dichiarazioni dei leader europei che hanno chiesto agli Stati Uniti di non lasciare fuori dai negoziati di pace in Ucraina né i paesi dell’Unione Europea né l’Ucraina stessa; e scrivono dell’impopolare piano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l’occupazione della città di Gaza. Si parla anche delle polemiche tra governo e opposizioni, con queste ultime che lo accusano di non fare niente contro il calo del turismo e delle presenze negli stabilimenti balneari per la stagione estiva.