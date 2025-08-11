L’esercito della Corea del Sud si è ridotto del 20 per cento negli ultimi sei anni, principalmente a causa del calo delle nascite

Un report del ministero della Difesa della Corea del Sud ha detto che il numero di soldati si è ridotto del 20 per cento tra il 2019 e il 2025, arrivando a circa 450mila persone. La causa principale indicata dal ministero è la progressiva riduzione del numero di uomini in età da servizio militare, obbligatorio per tutti i sudcoreani tra i 18 e i 35 anni. La Corea del Sud è tra i paesi con il più basso tasso di fecondità, cioè con il più basso numero medio di figli per donna, che nel 2024 era di 0,75 (per fare un confronto, in Italia nel 2024 la media è stata di 1,18 figli per donna).

Il numero di soldati sudcoreani è in calo da anni, ma il report aggiunge che ora la riduzione delle persone in età militare sul medio o lungo termine potrebbe produrre delle difficoltà operative.

Il servizio militare in Corea del Sud dura 18 mesi. Per il 2025 il governo ha stanziato un budget per la difesa equivalente a circa 38 miliardi di euro, una cifra superiore all’intero prodotto interno lordo della Corea del Nord, che rappresenta la principale minaccia militare per la Corea del Sud e si stima abbia un esercito di circa 1,2 milioni di soldati.

