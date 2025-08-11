Dal 15 settembre al 14 novembre si potrà fare domanda per ottenere il “bonus psicologo”

Le domande per ottenere il “bonus psicologo”, un contributo economico che serve ad aiutare le persone a sostenere le spese per un percorso di psicoterapia, potranno essere presentate dal 15 settembre al 14 novembre, come reso noto dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 9 agosto.

Il bonus permette di ricevere fino a un massimo di 1.500 euro per persona e verrà erogato in base ad apposite graduatorie che tengono conto sia della fascia ISEE di chi ne fa richiesta (l’indicatore che serve a inquadrare la situazione economica delle famiglie), sia dell’ordine di arrivo delle domande. Il contributo potrà essere ricevuto solo una volta: le persone con ISEE inferiore a 15mila euro riceveranno un importo fino a 1.500 euro; chi ha un ISEE compreso tra 15 e 30mila euro riceverà fino a 1.000 euro; mentre per chi ha un ISEE tra 30 e 50mila euro il contributo massimo previsto è di 500 euro.

La domanda per ottenere il bonus potrà essere fatta sul sito dell’INPS. In caso di assegnazione, il bonus potrà essere speso per un massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed entro 270 giorni dal giorno di accoglimento della domanda. I fondi stanziati per il 2025 sono 9,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 12 milioni totali messi a disposizione nel 2024. Le domande accolte sono regolarmente molte di meno di quelle presentate: nel 2024 hanno ricevuto il bonus 3.325 persone: lo 0,8 per cento delle oltre 400mila che erano state richieste.