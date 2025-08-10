In Wisconsin, negli Stati Uniti, forti piogge hanno causato estesi allagamenti e interruzioni di corrente 

Nello stato del Wisconsin, negli Stati Uniti, le forti piogge in corso hanno causato estesi allagamenti in diverse città e interruzioni di corrente in abitazioni e infrastrutture: sono state chiuse diverse strade e nella contea di Milwaukee è stato dichiarato lo stato di emergenza. Fino alla serata di domenica (ora lì è pomeriggio) sono previste altre piogge molto forti e sono quindi probabili ulteriori allagamenti e problemi. Il grosso delle conseguenze delle piogge per ora è concentrato nella zona di Milwaukee, dove sono caduti 20 centimetri di pioggia in meno di 24 ore: secondo il National Weather Service, il servizio meteorologico statunitense, in quella zona non era mai successo.