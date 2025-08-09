È morto a 82 anni Ludovico Peregrini, autore televisivo conosciuto come il Signor No di “Rischiatutto”

Ludovico Peregrini, autore televisivo conosciuto per essere stato il giudice dello storico quiz Rischiatutto, dove era soprannominato “Signor No”, è morto a 82 anni. Aveva collaborato per decenni con Mike Bongiorno, seguendolo come autore nei vari quiz che condusse sulla Rai e poi su Mediaset, da Scommettiamo? a La ruota della fortuna. La sua fama però era legata principalmente a Rischiatutto, andato in onda tra il 1970 e il 1974, dove interpretava il giudice di gara, guadagnandosi il suo soprannome per la rigidità con cui respingeva le richieste di Bongiorno di fare eccezioni al regolamento. In anni più recenti aveva lavorato anche come autore per Chi vuol essere milionario? e Genius.