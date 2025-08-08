Venerdì 8 agosto
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Nel mondo ci sono quelli che invitano a fare attenzione ai koala, agli orsi bianchi, ai carri armati e a quelli che vanno in giro guardando lo smartphone
Le tecnologie per riciclare la plastica influenzano il marketing e il design dei prodotti, ma anche il contrario
Sapete cosa hanno di diverso i coccodrilli rispetto agli alligatori? E che le escargot non sono lumache? E che quella sulla copertina di "Considera l'aragosta" non è un'aragosta?