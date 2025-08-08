NewsletterPodcast
  • Venerdì 8 agosto 2025

Le prime pagine di oggi

Il piano israeliano di occupazione della Striscia di Gaza, il primo giorno dei dazi, il possibile incontro fra Putin e Trump, e la morte di Berengo Gardin

La maggior parte dei giornali di oggi apre sul piano del primo ministro israeliano Netanyahu di occupare militarmente tutta la Striscia di Gaza: la riunione del gabinetto di guerra che ha approvato il piano si è conclusa nella notte, e i titoli si concentrano sulle dichiarazioni di Netanyahu prima della riunione riguardo all’intenzione di affidare il governo di Gaza a “forze arabe” dopo l’occupazione. Il Corriere della Sera si occupa invece dell’entrata in vigore dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti, il Giornale e Domani titolano sul possibile incontro fra i presidenti degli Stati Uniti Trump e della Russia Putin, e il Fatto segue l’inchiesta sul caso Almasri.

