La maggior parte dei giornali di oggi apre sul piano del primo ministro israeliano Netanyahu di occupare militarmente tutta la Striscia di Gaza: la riunione del gabinetto di guerra che ha approvato il piano si è conclusa nella notte, e i titoli si concentrano sulle dichiarazioni di Netanyahu prima della riunione riguardo all’intenzione di affidare il governo di Gaza a “forze arabe” dopo l’occupazione. Il Corriere della Sera si occupa invece dell’entrata in vigore dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti, il Giornale e Domani titolano sul possibile incontro fra i presidenti degli Stati Uniti Trump e della Russia Putin, e il Fatto segue l’inchiesta sul caso Almasri.