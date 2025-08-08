Celebripost

Nei giorni scorsi a New York sono state presentate in anteprima due serie tv, Butterfly e The Terminal List: Dark Wolf, entrambe in uscita questo mese su Prime Video: c’erano Piper Perabo e Daniel Dae Kim, protagonisti della prima, e Luke Hemsworth e Chris Pratt, nel cast della seconda. Ana de Armas era alla prima giapponese di Ballerina mentre i rapper Taboo e will.i.am dei Black Eyed Peas hanno cantato a una manifestazione a Los Angeles contro l’approccio repressivo del governo sull’immigrazione; poi Tom Holland sul set del nuovo Spider-Man, A$AP Rocky in concerto al Lollapalooza, Willem Dafoe al festival del cinema di Locarno, e Anthony Mackie che abbraccia Lewis Hamilton.