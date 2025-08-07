Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi. La prima sono le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni sul caso della liberazione del capo della polizia libica Almasri, per il quale è stata richiesta l’autorizzazione a procedere per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano: in un’intervista televisiva Meloni ha detto che l’inchiesta giudiziaria sarebbe una reazione della magistratura per contrastare la riforma della giustizia che prevede la separazione fra la carriera giudicante e quella requirente. La seconda è l’approvazione da parte del Cipess, il comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, del progetto definitivo per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.