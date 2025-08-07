È morto a 88 anni Eddie Palmieri, tra i più importanti musicisti e compositori di musica latina del Novecento

Eddie Palmieri, pianista, compositore e bandleader statunitense di origini portoricane che a partire dagli anni Sessanta diede un contributo fondamentale alla diffusione e all’evoluzione della musica latina e afro-caraibica, è morto a 88 anni. Pubblicò decine di dischi e fece centinaia di concerti, reinventando il repertorio della musica salsa, rumba e cubana in generale integrandolo con strumenti, arrangiamenti e armonie del jazz e del funk. Alla guida delle sue big band, formazioni composte da molti musicisti tipiche del jazz classico, Palmieri perfezionò una formula che avrebbe dato enorme fortuna alla musica salsa nella seconda metà del Novecento.

Nato e cresciuto ad Harlem a New York da genitori di Porto Rico, Palmieri ebbe grande successo commerciale, specialmente nel contesto dei premi Grammy, i principali riconoscimenti dell’industria discografica americana. Ne vinse otto, e soprattutto fu determinante in un’inclusione sempre maggiore della musica latina nella cerimonia, contribuendo anche all’istituzione di un premio dedicato.