Nel Regno Unito sono state vietate delle pubblicità di Zara che mostravano modelle molto magre

L’autorità di autoregolamentazione delle pubblicità nel Regno Unito (l’Advertising Standards Authority) ha ordinato all’azienda di moda Zara di rimuovere due immagini pubblicitarie che mostravano delle modelle giudicate eccessivamente magre. Le immagini erano usate per mostrare due prodotti sul sito e sull’app di Zara, ed erano state pubblicate a maggio. L’autorità ha deciso per il divieto dopo aver ricevuto un reclamo da parte di alcuni consumatori: secondo l’autorità britannica i vestiti indossati dalle modelle e le loro pose, insieme alle luci scelte per le fotografie, avrebbero dato l’impressione che le due donne fossero magre in modo pericoloso per la salute. Zara ha rimosso le immagini, ma ha risposto che le due modelle avevano lavorato in passato per molte aziende di moda e che entrambe avevano una certificazione medica che dimostrava che erano in buona salute.