È morto il noto giurista Vladimiro Zagrebelsky, fratello dell’ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky

È morto Vladimiro Zagrebelsky, giurista ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo. Aveva 85 anni ed era il fratello maggiore di Gustavo Zagrebelsky, a lungo giudice della Corte costituzionale, di cui fu presidente nel 2004.

Vladimiro Zagrebelsky è morto martedì nella sua casa di villeggiatura a Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta. Si era laureato in Giurisprudenza a Torino nel 1963, e in seguito aveva iniziato a insegnare Diritto penale. Entrò poi in magistratura e per due periodi, negli anni Ottanta e negli anni Novanta, fu componente del Consiglio superiore della magistratura. Fu anche presidente della Corte di assise di Torino tra il 1987 e il 1990, e procuratore di Torino dal 1991 al 1994. Nel 2001 fu eletto giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, carica che mantenne fino alla fine del suo suo mandato nel 2010.