Otto persone, tra cui due ministri, sono morte in Ghana in un incidente in elicottero: non si sanno ancora le cause

I ministri ghanesi della Difesa, Edward Omane Boamah, e dell’Ambiente e della Tecnologia, Ibrahim Murtala Muhammed, sono morti insieme ad altre 6 persone in un incidente in elicottero. L’elicottero, uno Z9 delle forze armate ghanesi, è scomparso dai radar prima di schiantarsi nella regione di Ashanti, nel sud del paese. Era partito dalla capitale Accra alle 9:12 locali (le 11:12 in Italia) ed era diretto a nord-ovest verso Obuasi. A bordo c’erano tre persone dell’equipaggio, tre funzionari pubblici e i due ministri. Al momento sono ignote le cause dello schianto. Il presidente John Mahama ha proclamato il lutto nazionale.