Il governo italiano ha impugnato la legge della Sicilia sull’obbligo per gli ospedali pubblici di assumere medici non obiettori di coscienza

Il governo italiano ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale la recente legge della regione Sicilia che prevede l’obbligo per gli ospedali pubblici di assumere medici e altro personale non obiettore di coscienza e che quindi garantiva l’attuazione della 194, la legge che dal 1978 consente in Italia di interrompere volontariamente una gravidanza.

La legge approvata dalla regione Sicilia a fine maggio prevedeva che le aziende sanitarie e ospedaliere facessero dei concorsi dedicati a medici non obiettori e introduceva l’obbligo per le stesse aziende di provvedere alla sostituzione del personale qualora avesse cambiato idea una volta entrato in servizio.

Il governo si è opposto dicendo che l’obbligo ad assumere medici non obiettori precludeva ai medici obiettori la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici.

In teoria gli ospedali pubblici in Italia sono obbligati a garantire l’accesso all’aborto, ma nella pratica non è sempre possibile quando c’è una grande concentrazione di medici obiettori (la Sicilia è la regione con la percentuale più alta di ginecologi obiettori di coscienza dopo il Molise, con un tasso del 81,5 per cento) e non esistono obblighi specifici a livello nazionale per assumere personale sanitario non obiettore di coscienza.