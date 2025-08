C’è stato un attacco armato in una base militare in Georgia, negli Stati Uniti

C’è stato un attacco armato nella base militare statunitense di Fort Stewart, in Georgia: la base è stata chiusa e la polizia ha detto che nell’edificio c’era un active shooter, cioè una persona che uccide o cerca di uccidere in modo indiscriminato, di solito con armi da fuoco. La base militare ha fatto sapere che almeno cinque soldati sono stati feriti e portati in ospedale, non si sa in quali condizioni. L’aggressore è stato arrestato, ma non si sa nulla sulla sua identità né sui motivi dell’aggressione.