Almeno 4 persone sono morte e decine sono disperse a causa delle inondazioni nel nord dell’India

Un violento nubifragio ha causato inondazioni e frane in Uttarakhand, stato dell’India del nord, non lontano dal confine col Tibet. La città più colpita è Dharali, una località turistica: almeno quattro persone sono morte, mentre varie decine risultano disperse e potrebbero essere bloccate sotto le macerie di edifici portati via dall’acqua. Testimoni hanno raccontato che almeno una decina di hotel e molti negozi sono stati travolti da acqua e fango del fiume Kheer Ganga.

Squadre di soccorso stanno cercando i dispersi, ma le operazioni sono complesse anche perché nella zona ci sono ancora forti piogge. L’Uttarakhand è piuttosto soggetto a nubifragi e frane, che negli ultimi anni sono diventati più frequenti anche per motivi riconducibili al cambiamento climatico e al conseguente scioglimento dei ghiacciai montani.