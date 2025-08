La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è la celebrazione conclusiva del Giubileo dei giovani a Tor Vergata, a Roma, durante la quale papa Leone XIV ha invocato la pace nella Striscia di Gaza e in Ucraina. Qualche giornale titola invece sulla situazione a Gaza, il Fatto e la Verità si occupano delle indagini sull’urbanistica a Milano, e Libero della campagna elettorale del candidato del centrosinistra Ricci per le regionali nelle Marche.