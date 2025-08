Molti giorni italiani oggi dedicano il titolo di apertura all’anniversario della strage di Bologna e in particolare alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle contestazioni di alcuni parenti delle vittime al governo. Il Corriere della Sera torna sulle reazioni del governo alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito che per definire sicuro un paese di origine delle persone migranti deve essere tale per tutti gli abitanti e su tutto il suo territorio. Il Sole 24 Ore apre con un approfondimento sui pensionati che hanno scelto di continuare a lavorare, mentre Avvenire dedica la prima pagina al Giubileo dei giovani, l’evento più partecipato dell’Anno santo, con migliaia di ragazzi e ragazze radunati a Tor Vergata, nella periferia sud-est di Roma.