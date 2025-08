Tesla dovrà pagare 240 milioni di dollari di risarcimento per un incidente fatto con una sua macchina con assistente alla guida

Tesla, l’azienda statunitense di automobili elettriche di Elon Musk, dovrà pagare un risarcimento da 240 milioni di dollari per un incidente avvenuto in Florida con una delle sue macchine dotate di un sistema di assistenza alla guida. Il sistema chiamato Autopilot rende la guida più facile, ma non è un sistema a guida autonoma. La giuria che si è espressa ha deciso comunque che parte della responsabilità per l’incidente sarebbe della tecnologia dell’auto, che non ha funzionato come avrebbe dovuto.

Nell’incidente era morta una donna di 22 anni e il suo fidanzato era stato ferito: l’uomo alla guida aveva ammesso di essere stato distratto dallo smartphone. L’indagine e il processo andavano avanti da quattro anni: è piuttosto raro che si sia arrivati alla conclusione e a una sentenza così pesante per Tesla.

Questa sentenza potrebbe costituire un grosso danno di reputazione per Musk, che da tempo punta a riempire le città americane con i suoi “robotaxi”, cioè taxi a guida autonoma, e potrebbe incentivare altre persone a fare causa. Negli Stati Uniti la stragrande maggioranza delle cause come questa era infatti sempre stata archiviata o risolta dall’azienda con accordo economico extragiudiziario.