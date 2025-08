La Nazionale femminile di sitting volley è campione d’Europa

La Nazionale femminile di sitting volley, il nome con cui è conosciuta la pallavolo paralimpica, ha vinto la medaglia d’oro agli Europei che si sono giocati a Győr, in Ungheria. Nella finale di sabato ha battuto per 3-0 la squadra dei Paesi Bassi (25-13, 25-18, 25-14) ottenendo così il secondo oro consecutivo dopo quello vinto nel 2023 a Caorle, in provincia di Venezia.

La Nazionale maschile invece ha concluso al 12esimo posto il torneo, che sempre sabato è stato vinto dalla Bosnia ed Erzegovina, campione uscente nonché favorita per la vittoria: dopo aver vinto tutte le partite, senza perdere nemmeno un set, la Bosnia ed Erzegovina ha battuto per 3-0 la Germania. L’Ucraina ha vinto la medaglia di bronzo sia nel torneo maschile che in quello femminile.

