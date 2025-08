Lewis Hamilton ha detto di sentirsi «completamente inutile»

Sabato ci sono state le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1 che si correrà domenica al circuito di Mogyoród, in Ungheria, nell’ultima gara prima della pausa estiva. In pole position ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, ma non è andata altrettanto bene al suo compagno di scuderia, Lewis Hamilton, che ha espresso tutta la sua frustrazione per il deludente dodicesimo posto.

In un’intervista data a Sky Sports dopo le qualifiche, Hamilton ha detto: «Sono inutile. Completamente inutile». «La squadra non ha problemi. Avete visto che la macchina è in pole», ha aggiunto, alludendo alla prima posizione di Leclerc. Quanto a sé stesso, invece, ha detto di non sapere cosa gli manca e di non avere risposte.

Quella di sabato è solo la più recente delle delusioni accumulate dal pilota inglese, che ha 40 anni, è stato sette volte campione del mondo ed è alla sua prima stagione alla Ferrari dopo 12 alla Mercedes. Nonostante le grandi aspettative di inizio stagione, entrambe le Ferrari stanno andando male, e non è la prima volta che i suoi piloti esternano le loro frustrazioni. Hamilton, il pilota più vincente di sempre, in passato aveva vinto otto volte il Gran Premio d’Ungheria, e lo aveva cominciato nove volte in pole position. In questa stagione, dopo 13 gare, non ha ancora conquistato nemmeno un podio.

«Tutte le volte così», aveva detto il pilota inglese via radio al team della Ferrari subito dopo le qualifiche. «Probabilmente devono cambiare pilota», ha aggiunto sconsolato sempre nell’intervista a Sky.

Domenica alle spalle di Leclerc partiranno Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren, che sono rispettivamente al primo e al secondo posto nella classifica piloti. Al terzo posto in classifica c’è l’olandese della Red Bull Max Verstappen, che partirà invece dall’ottava posizione.

