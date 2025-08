Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito che per definire sicuro un paese di origine delle persone migranti deve essere tale per tutti gli abitanti e su tutto il suo territorio, e che i giudici devono poter valutare caso per caso la definizione di paese sicuro fatta dai governi. Qualche giornale titola invece sui nuovi dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Trump per molti paesi e sulla giornata difficile delle borse mondiali in conseguenza dell’annuncio, il Corriere della Sera apre sullo scambio di accuse fra Trump e l’ex presidente russo Medvedev e sulla decisione di Trump di schierare due sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate”, probabilmente in aree vicine alla Russia, mentre il Fatto si occupa delle inchieste giudiziarie sull’urbanistica a Milano.