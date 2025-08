Un 24enne francese già detenuto per terrorismo è stato arrestato all’aeroporto di Malpensa

Un uomo francese di 24 anni di origini marocchine ricercato dalla polizia francese è stato arrestato all’aeroporto di Malpensa mentre stava salendo su un aereo diretto in Bahrein. L’arresto è avvenuto alcuni giorni fa, ma la questura di Varese ne ha dato notizia solo ora. L’uomo era ricercato dalla polizia francese per evasione dall’obbligo di firma. Il 24enne era già stato detenuto in Francia per reati legati al terrorismo.

L’uomo è stato portato in carcere a Busto Arsizio. Sono state avviate le procedure di estradizione in Francia, come prevede il mandato di cattura europeo disposto nei suoi confronti dalla polizia francese che aveva segnalato i suoi movimenti alla polizia italiana poi intervenuta all’aeroporto di Malpensa mentre l’aereo su cui l’uomo stava per salire era in fase di rullaggio.