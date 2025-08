Sono diverse le notizie in apertura sui giornali di oggi, ma molti si occupano degli arresti decisi dal giudice per le indagini preliminari per sei persone indagate nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano; sempre su politica e inchieste giudiziarie, qualche giornale associa a questa notizia l’approvazione del Movimento 5 Stelle della candidatura alla presidenza della regione Marche di Matteo Ricci dopo il suo interrogatorio, e le dichiarazioni del presidente della regione Calabria Occhiuto, indagato per corruzione, che ha detto di volersi dimettere e ricandidare. Altri quotidiani seguono la guerra a Gaza e le reazioni internazionali, con l’intenzione della Germania di riconoscere lo stato della Palestina, mentre Repubblica apre con un’intervista allo scrittore israeliano David Grossman sull’uso della definizione di “genocidio” per l’azione militare israeliana. Qualche giornale titola poi sui dazi degli Stati Uniti sui prodotti dell’Unione Europea che dovrebbero entrare in vigore da oggi, nonostante le incertezze per la mancanza di un accordo scritto.