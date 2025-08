L’Antitrust ha sanzionato due società di Giorgio Armani con una multa da 3,5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), più nota come Antitrust, ha multato l’azienda di moda Giorgio Armani e la sua controllata G.A. Operations per pratica commerciale scorretta. Secondo le indagini, le due società avrebbero usato una comunicazione ingannevole: da un lato, nei loro siti e nel codice etico dichiaravano grande attenzione alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori; dall’altro, avrebbero appaltato gran parte della produzione a fornitori e subfornitori senza effettuare controlli adeguati.

In alcuni casi, sono state riscontrate gravi irregolarità nei laboratori dei subfornitori, come macchinari privi di dispositivi di sicurezza, ambienti di lavoro in condizioni igieniche insufficienti e persone che lavoravano in nero. Sempre secondo l’Antitrust, le due società avrebbero saputo delle irregolarità: durante un’ispezione della polizia in un laboratorio, un dipendente di G.A. Operations ha detto che lo visitava una volta al mese per controllare la produzione.

