È morto il regista teatrale statunitense Robert Wilson

È morto a New York il regista teatrale statunitense Robert Wilson, anche noto come Bob Wilson. Aveva 83 anni ed era nato a Waco, in Texas. Wilson è considerato fra i registi più innovativi e influenti degli ultimi decenni, nonché un grande innovatore del linguaggio teatrale, che trasformò anche con le sue scenografie molto riconoscibili (era laureato in architettura). Era noto per un approccio multidisciplinare: ha diretto sia prosa che opera e balletto, ha curato mostre, ha collaborato con artisti come Marina Abramovic e con la cantante Lady Gaga. È stato anche drammaturgo e artista visivo, fra le altre cose.

Wilson lavorò a molte produzioni in Europa, dove fu molto apprezzato. Ebbe diverse collaborazioni anche in Italia, tra cui una duratura con La Scala di Milano, proseguita fino a quest’anno. La direzione del teatro milanese l’ha ricordato come un artista che «ha inteso sempre il teatro come opera d’arte totale, curando ogni dettaglio degli spettacoli che firmava; ma l’impatto del suo lavoro si estende alle altre arti e a tutti i campi della creatività». Vinse diversi premi, tra cui nel 1993 il Leone d’Oro della Biennale di Venezia e nel 1997 il Premio Europa per il Teatro.