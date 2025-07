Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte titola sulle critiche espresse dal presidente della Repubblica Mattarella durante l’incontro al Quirinale con i giornalisti parlamentari a Israele per la gestione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza e alla Russia per l’invasione dell’Ucraina; alcuni giornali associano a questa notizia l’inserimento del nome di Mattarella in una lista pubblicata dal ministero degli Esteri russo di politici considerati ostili. Qualche giornale apre invece sugli effetti sull’economia italiana dell’accordo sui dazi fra Unione Europea e Stati Uniti, Libero intervista il ministro degli Esteri Tajani sul futuro di Forza Italia, e il Tempo si occupa del disegno di legge costituzionale approvato dal governo per assegnare poteri speciali alla città di Roma.