Justin Timberlake ha detto di avere la malattia di Lyme

Il cantante statunitense Justin Timberlake ha rivelato giovedì di soffrire della malattia di Lyme. È causata da un batterio (Borrelia burgdorferi) che infetta le zecche, che poi la trasmettono agli esseri umani e agli animali, e può avere esiti invalidanti. Timberlake, che ha 44 anni, lo ha scritto in un post su Instagram al termine del suo tour mondiale Forget Tomorrow, durato oltre un anno. Ha detto che la diagnosi spiegava perché spesso sul palco soffrisse di un intenso “dolore neuropatico”, di estrema stanchezza e di nausea e che durante il tour ha dovuto decidere se cancellare gli show o proseguire, scegliendo poi di portarlo a termine. Alcune delle sue performance negli ultimi mesi erano state criticate da pubblico e media.

La malattia di Lyme può essere trattata con efficacia con antibiotici, soprattutto nelle fasi iniziali, ma in alcuni casi chi ne è affetto può continuare a avere sintomi per anni. Non è il primo cantante a soffrire della malattia, che in passato era stata diagnosticata anche a Justin Bieber, Shania Twain e Avril Lavigne.

