È morta a 94 anni l’attrice italiana Adriana Asti

È morta l’attrice italiana Adriana Asti, nota soprattutto per i suoi ruoli a teatro e al cinema. Aveva 94 anni. Debuttò a 18 anni come attrice di teatro, per poi arrivare al cinema qualche anno dopo con Città di notte di Leopoldo Trieste. Tra i vari film in cui compare ci sono Accattone, di Pier Paolo Pasolini, in cui recitava nel ruolo della prostituta, Rocco e i suoi fratelli e Ludwig, entrambi di Luchino Visconti, e Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci, suo primo marito. Aveva recitato anche in alcuni spettacoli teatrali e film di Giorgio Ferrara, che è stato il suo secondo marito e che è morto nel 2023. All’inizio degli anni Duemila Asti aveva recitato in La meglio gioventù e Quando sei nato non puoi più nasconderti, entrambi di Marco Tullio Giordana.