La multinazionale indiana Tata Motors comprerà l’azienda italiana Iveco per 3,8 miliardi di euro

La multinazionale indiana Tata Motors ha raggiunto con Exor, la società di investimento della famiglia Agnelli, un accordo per l’acquisizione di Iveco, gruppo industriale italiano con sede legale nei Paesi Bassi e specializzato nella produzione di veicoli commerciali e industriali. L’operazione, dal valore di circa 3,8 miliardi di euro, prevede il ritiro delle azioni di Iveco dalla Borsa di Milano (il cosiddetto delisting) e non include Iveco Defence, la sezione dell’azienda che si occupa di produrre veicoli per la difesa e di protezione civile, che sarà venduta separatamente alla società italiana Leonardo per 1,7 miliardi di euro.

Tata acquisterà Iveco tramite un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) condotta da TML CV Holdings PTE, una società controllata dal gruppo indiano, o da una nuova società a responsabilità limitata fondata per questo scopo, da costituire secondo la legge nederlandese.