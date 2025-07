In Pakistan da tre giorni si sta cercando di soccorrere Laura Dahlmeier, ex campionessa olimpica tedesca rimasta ferita su una montagna

Da tre giorni i soccorritori stanno cercando di capire come raggiungere Laura Dahlmeier, un’alpinista tedesca e campionessa olimpica di biathlon che lunedì è rimasta ferita in modo grave mentre stava scalando il Laila Peak, una vetta della catena montuosa Karakorum, in Pakistan, alta 6.096 metri. Oggi, mercoledì, una squadra composta da quattro alpinisti proverà a raggiungerla di nuovo a piedi. Finora non è stato possibile avviare un’operazione di soccorso con un elicottero a causa delle forti piogge e venti.

L’incidente è avvenuto a circa 5.700 metri di altitudine, dove Dahlmeier è stata colpita da alcuni massi che si sono staccati dalla montagna. Da allora nessuno è riuscito a raggiungerla. Un elicottero è riuscito a sorvolare il punto in cui si trova Dahlmeier, scrive Al Jazeera: i soccorritori hanno detto che l’alpinista è quantomeno gravemente ferita.

Dahlmeier ha 31 anni e nel 2018 aveva vinto due medaglie d’oro nel biathlon ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. Nel corso della sua carriera ha vinto anche sette mondiali nella stessa disciplina. Si era ritirata nel 2019, a 25 anni, e aveva poi iniziato a dedicarsi all’alpinismo, diventando molto esperta. Da fine giugno era in Pakistan con alcuni amici e aveva già scalato la Grande Torre di Trango (6.287 metri), scrive la Süddeutsche Zeitung. Il Laila Peak era la seconda meta prevista.