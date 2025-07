Le aperture dei giornali di oggi si dividono fra due temi principali: l’accordo sui dazi fra Stati Uniti e Unione Europea e la situazione nella Striscia di Gaza. Sui dazi, oltre alle reazioni all’intesa, si parla delle differenze nel testo dell’accordo fra le versioni diffuse dalle due parti, tanto che la Commissione europea lo ritiene un accordo giuridicamente non vincolante. Sulla guerra nella Striscia di Gaza ieri c’è stato l’annuncio del primo ministro del Regno Unito Starmer di voler riconoscere lo stato della Palestina a meno che Israele non inizi un processo di pace, mentre secondo il ministero della Sanità di Gaza i morti dall’inizio del conflitto sono più di 60mila; a queste notizie alcuni giornali associano le preoccupazioni per il diffondersi di episodi di antisemitismo, come l’aggressione a due persone ebree in autogrill vicino a Milano.