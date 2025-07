La banca centrale degli Stati Uniti ha mantenuto invariati i tassi d’interesse per la quinta volta consecutiva

Per la quinta volta consecutiva la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti (chiamata comunemente Fed), ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento, che quindi resteranno in un intervallo compreso tra il 4,25 e il 4,5 per cento. I tassi di interesse sono il principale strumento con cui le banche centrali dei paesi provano a controllare i meccanismi che influiscono sui prezzi.

La Fed aveva deciso la stessa cosa a dicembre, a gennaio, a maggio e l’ultima volta a metà giugno. È stato definito da molti quotidiani statunitensi un approccio “wait-and-see” (aspetta e vedi), che la Fed sta adottando mentre valuta l’impatto delle politiche economiche dell’amministrazione di Donald Trump, specialmente quelle sui dazi.