Sono state imposte limitazioni sulla donazione di sangue per chi è stato in 31 province a rischio di diffusione della febbre West Nile

Il Centro nazionale sangue (CNS), l’organo che in Italia si occupa delle trasfusioni di sangue, ha temporaneamente vietato le donazioni di sangue a chi abbia trascorso, tra l’estate e l’autunno del 2025, almeno una notte in 31 province italiane (qui l’elenco) considerate a rischio di maggior diffusione della febbre West Nile. In alternativa, per poter donare il sangue queste persone devono fare un test (WNV NAT) per verificare se siano infette o meno.

Più nel dettaglio, il divieto di donare il sangue e altre sue componenti dura 28 giorni (a meno che appunto non si faccia il test). Non è chiaro in che modo verrà verificato il fatto che la persona abbia soggiornato in una di queste province, se attraverso un’autocertificazione o meno. I divieti temporanei sono stati emessi nell’arco dell’ultimo mese: l’ultimo è di oggi, 29 luglio, e riguarda la provincia di Frosinone.

La febbre West Nile è una malattia infettiva di origine tropicale che viene trasmessa dalle zanzare attraverso le punture. È stata individuata per la prima volta in Italia nel 1998 ed è in aumento da qualche anno a causa della crescente diffusione delle zanzare invasive. Provoca quasi sempre sintomi minimi o lievi ma può essere rischiosa per le persone fragili. Nel 2025, in Italia, sono morte sette persone: l’ultima oggi.

