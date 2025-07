Un uomo è morto a Roma per la febbre West Nile, trasmessa dalle zanzare: è la seconda persona quest’anno

Un uomo di 77 anni è morto lunedì all’Istituto Spallanzani di Roma a causa della febbre West Nile, una malattia infettiva di origine tropicale che viene trasmessa dalle zanzare attraverso le loro punture. È la seconda persona morta in Italia quest’anno a causa della West Nile dopo la donna di 82 anni che una settimana fa era morta a Fondi, in provincia di Latina, sempre nel Lazio: in base alle prime informazioni ottenute dall’ANSA, l’uomo viveva proprio in provincia di Latina e di recente era stato a Baia Domizia, in provincia di Caserta. Aveva patologie croniche e aveva subìto un trapianto cardiaco.

La West Nile provoca quasi sempre sintomi minimi o lievi ma può essere rischiosa per le persone fragili. In Italia è stata individuata per la prima volta nel 1998, e da qualche anno la sua circolazione sta aumentando a causa della crescente diffusione delle zanzare invasive. Nel 2024 i casi registrati in Italia erano stati 460, perlopiù in Veneto, con venti persone morte e oltre 270 con sintomi neurologici. Il ministero della Salute ha detto che sta seguendo la situazione e che per il momento «l’andamento epidemiologico è in linea con gli altri anni».

