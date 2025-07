Quasi tutti i giornali di oggi aprono sull’accordo sui dazi raggiunto fra il presidente degli Stati Uniti Trump e la presidente della Commissione europea von der Leyen nell’incontro tenuto ieri in Scozia, secondo il quale sulle merci esportate dall’Unione Europea negli Stati Uniti saranno applicati dazi del 15 per cento. La Stampa e il Secolo XIX aprono invece sulla ripresa delle consegne di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza con l’ingresso di camion dalla frontiera con l’Egitto, la Verità continua a seguire le indagini sull’urbanistica a Milano, e i giornali sportivi, oltre ai titoli consueti in questo periodo sul calciomercato, festeggiano la vittoria dell’Italia nella Nations League femminile di pallavolo.