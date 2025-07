Un prete è stato arrestato in provincia di Cosenza con l’accusa di violenza sessuale su un minore

Un prete è stato arrestato in provincia di Cosenza con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. I fatti contestati risalgono al 2015 e al 2016, quando il ragazzo coinvolto aveva 16 anni, e poi al 2020, e sarebbero avvenuti in una parrocchia di Reggio Calabria, dove il sacerdote prestava servizio. Poi era stato trasferito a Cosenza, dove avrebbe continuato a svolgere attività a contatto con minori.

Secondo quanto ricostruito da chi indaga, il prete avrebbe fatto leva inizialmente su una situazione difficile del ragazzo per stringere un legame con lui, per poi cominciare ad abusarne sessualmente. Il giudice per le indagini preliminari di Cosenza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

– Leggi anche: I processi della Chiesa sugli abusi sessuali non sono veri processi