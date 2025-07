Un uomo ha sparato in un mercato di Bangkok, in Thailandia, e ha ucciso almeno cinque persone

Lunedì un uomo ha sparato contro le persone al mercato Or Tor Kor di Bangkok, la capitale della Thailandia: almeno cinque sono state uccise. Il vice commissario della polizia metropolitana, Charin Gopatta, ha detto a Reuters che l’autore della sparatoria si è poi ucciso. Per ora non si sa molto di più su cosa sia successo.

Secondo il Bangkok Post l’uomo che ha sparato ha 61 anni ed è stato identificato dalla polizia dai documenti d’identità che aveva in tasca. Il quotidiano thailandese scrive che è stato trovato morto su una panchina all’interno del mercato. Le persone uccise sarebbero quattro guardie del mercato e una donna. Ci sarebbero anche due feriti.

Su X stanno circolando video in cui si vedono un uomo con una pistola in mano mentre cammina in un parcheggio, e delle persone a terra. La sparatoria è avvenuta nel mercato di Or Tor Kor, che si trova nel quartiere di Chatuchak, nella parte settentrionale di Bangkok, ed è molto frequentato dai turisti.