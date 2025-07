Samsung ha fatto un accordo da 16,5 miliardi di dollari con Tesla per produrre un nuovo tipo di microchip

La grossa società di tecnologia sudcoreana Samsung Electronics ha annunciato un contratto da 16,5 miliardi di dollari (14 miliardi di euro) con l’azienda statunitense di automobili elettriche Tesla per produrre un nuovo tipo di microchip. Il contratto è stato confermato dall’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, dopo che lunedì Samsung lo aveva annunciato senza citare esplicitamente l’azienda statunitense. Durerà fino al 2033 e prevede che Samsung produca il nuovo modello di chip AI6 nei suoi impianti in Texas, negli Stati Uniti.

Il valore dell’accordo equivale al 7,6 per cento del fatturato di Samsung nel 2024. È stato annunciato in un momento in cui risente della concorrenza della taiwanese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), tra i più importanti produttori di chip al mondo. TSMC, peraltro, produrrà per Tesla la generazione precedente di microchip (gli AI5) entro fine dell’anno prossimo: dopo quel momento è previsto lo sviluppo degli AI6. Samsung, invece, produceva un altro modello di chip, gli AI4, usati nel sistema di guida autonoma.