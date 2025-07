Sulle prime pagine dei giornali nazionali di oggi la notizia più ricorrente è l’avvio dei discussi “aiuti aerei” nella Striscia di Gaza, per portare cibo, acqua e medicinali alla popolazione in condizioni ormai allo stremo. Ma c’è spazio anche per l’incontro previsto oggi in Scozia tra il presidente statunitense Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: parleranno di dazi. Sono citati anche gli scontri di sabato sera in Val di Susa, in Piemonte, dove centinaia di manifestanti “No TAV” hanno bloccato l’autostrada che passa nella valle e danneggiato parte dei cantieri, appiccando incendi.