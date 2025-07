L’Italia maschile ha vinto l’argento nella staffetta 4×100 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore

Domenica pomeriggio l’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero maschile ai Mondiali di nuoto di Singapore: è la prima medaglia italiana nelle gare in vasca, che sono cominciate oggi e finiranno il 3 agosto. I quattro nuotatori italiani protagonisti della staffetta sono Carlo D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo.

Tutti e quattro hanno gareggiato in modo eccellente, battendo il record italiano con un tempo di 3:09,58. Solamente l’Australia, prima classificata, è andata meglio (ha vinto in 3:08,97); gli Stati Uniti sono arrivati terzi (3:09,64), dopo essere stati in testa per quasi tutta la gara. È un risultato ancor più notevole se si considera che è stato ottenuto senza Alessandro Miressi, uno dei migliori staffetisti italiani. Alle scorse Olimpiadi di Parigi nella stessa gara l’Italia era arrivata terza.

Poco prima, anche nella 4×100 stile libero femminile l’Italia ha battuto il record nazionale, classificandosi però settima. Anche quella gara è stata vinta dall’Australia.