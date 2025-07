Nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio c’è stata un’altra doppietta della McLaren: primo Piastri, secondo Norris

Domenica pomeriggio nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio, che si tiene a Spa, i piloti della McLaren Oscar Piastri e Lando Norris sono arrivati primo e secondo. La partenza della gara era stata inizialmente rimandata a causa della pioggia, e i piloti sono partiti infine con un’oretta di ritardo e dietro la safety car (quindi non dalla griglia di partenza, come avviene di solito). Piastri partiva secondo ma ha superato quasi subito Norris, restando poi in testa per tutto il Gran Premio. I piloti della Ferrari sono andati tutto sommato bene: Charles Leclerc è arrivato terzo e Lewis Hamilton settimo, ma dopo essere partito diciottesimo.

È la sesta volta in stagione, su tredici, che la McLaren ottiene una “doppietta”, la terza consecutiva; nelle due precedenti gare aveva vinto Norris, inglese di 25 anni, davanti a Piastri, australiano di 24. La McLaren ha nettamente l’auto più veloce, e infatti è prima con già quasi 300 punti di vantaggio sulla seconda, la Ferrari, nella classifica costruttori (quella in cui si sommano i punti ottenuti dai piloti). Nella classifica piloti Piastri è primo con 16 punti di vantaggio proprio su Norris e 78 su Max Verstappen, il campione in carica, che guida la Red Bull.

