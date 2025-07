La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’annuncio del presidente francese Macron di voler riconoscere lo stato di Palestina e delle reazioni internazionali a questa scelta, soprattutto quella del presidente degli Stati Uniti Trump che ha detto che quello che dice Macron non conta; a questa notizia alcuni quotidiani associano la situazione drammatica della popolazione nella Striscia di Gaza e l’autorizzazione israeliana al lancio di aiuti con il paracadute da parte di Egitto e Emirati Arabi Uniti. Qualche giornale segue invece la trattativa sui dazi fra Unione Europea e Stati Uniti e l’incontro in programma domani in Scozia fra Trump e la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre la Verità, Libero e il Tempo si occupano delle indagini giudiziarie che riguardano esponenti del Partito Democratico e delle conseguenze sull’alleanza fra PD e Movimento 5 Stelle.