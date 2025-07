In un incidente d’autobus in Perù sono morte 18 persone

In Perù un autobus che trasportava 66 persone è caduto da un dirupo causando la morte di 18 persone e il ferimento di altre 30. L’incidente è avvenuto venerdì 25 luglio tra la capitale Lima e La Merced, nel centro del paese, dove sarebbe dovuto arrivare l’autobus. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, ma al momento le cause dell’incidente non sono chiare. Le persone ferite sono state trasportate negli ospedali della zona, alcune con ferite gravi.